Italia, Brocchi: "Problema ambientale? Come noi anche loro si giocano tutto"

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Poco più di 24 ore alla sfida più importante in assoluto per l’Italia di Gattuso che, martedì 31 marzo, sfiderà la Bosnia nella gara che mette in palio il pass per il Mondiale del 2026.

Sulla Nazionale ha espresso il suo parere anche Cristian Brocchi ai microfoni di Sport Mediaset: “Problema ambientale? C’è da tutte le parti, ovunque tu vada il tifo è caldo. Si giocano tutto loro come noi, a Bergamo abbiamo avuto un valore aggiunto dal pubblico. Ora dovremo sopportare le difficoltà”.

“Credo che Gattuso abbia già toccato i punti giusti. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa in cui ha costruito valori che sono stati l’ABC delle vittorie ottenute nella nostra carriera. Penso che la Nazionale, è vero, non ha più giocatori come Baggio o Del Piero ma ha calciatori forti per giocare questa partita”.

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