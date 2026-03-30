Lazio, 15 anni senza Bob Lovati: il ricordo del club
Esattamente 15 anni fa se ne andava Bob Lovati, figura scolpita in maniera indelebile nella storia della Lazio. Arrivato in biancoceleste come portiere, una volta appesi gli scarpini ricoprì i ruoli più diversi, tra cui quelli di osservatore, direttore sportivo e allenatore. Di seguito il ricordo della società per la ricorrenza della sua morta:
"Indelebile, nella storia della Lazio. 15 anni senza Bob Lovati. Nato portiere, sin dai tempi del Gerli, squadra con la quale Lovati intraprende la carriera calcistica. Si trasferisce al Pisa, in seguito al Monza. La svolta nella Lazio, a partire dalla stagione 1954/55. Un anno di prestito al Torino, per poi iniziare a vincere in maglia biancoceleste.
Nel 1958, infatti, Lovati è il primo calciatore negli annali della Lazio ad alzare al cielo un trofeo. È la Coppa Italia, competizione destinata a segnare altre tappe della storia biancoceleste. Portiere, allenatore, viceallenatore, dirigente, Direttore Sportivo, osservatore. Con l’Aquila sul petto, Lovati ha ricoperto ogni incarico societario, incarnando a pieno i valori tradizionali che possono esser sintetizzati in un solo altisonante termine: lazialità".