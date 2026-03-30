Lazio, Corradi compie gli anni: gli auguri della società
30.03.2026 15:45 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico Gaetano
Bernardo Corradi compie 50 anni. In occasione del suo compleanno, la Lazio ha rivolto gli auguri all'ex attaccante biancoceleste in una nota diffusa sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato:
"Spegne oggi 50 candeline Bernardo Corradi. L’ex attaccante della Lazio ha giocato in biancoceleste dal 2002 al 2004. Nella Capitale, Bernardo ha collezionato 82 presenze e 22 gol, conquistando una Coppa Italia".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.