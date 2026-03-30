Bologna - Lazio, giocata da urlo di Cancellieri: la Serie A lo celebra - VD

30.03.2026 16:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Bologna - Lazio, giocata da urlo di Cancellieri: la Serie A lo celebra - VD
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Nell'ultima gara prima della sosta nazionali, la Lazio ha sbancato il Dall'Ara, trovando il terzo successo consecutivo in campionato contro il Bologna. Quella dei biancocelesti è stata una prova corale di alto livello, alla quale hanno dato un apporto fondamentale anche i giocatori subentrati dalla panchina, decisivi nelle azioni che hanno portato ai due gol di Taylor.

A entrare in campo con grande voglia è stato anche Matteo Cancellieri che, in più di un'occasione, è stato autore di giocate di grande classe. Sui propri profili social, la Serie A ha celebrato proprio una di queste, nella quale si vede l'esterno recuperare un pallone all'interno della propria area, per poi scappare via agli avversari grazie a un doppio dribbling. Di seguito il filmato.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.