Bologna - Lazio, giocata da urlo di Cancellieri: la Serie A lo celebra - VD
Nell'ultima gara prima della sosta nazionali, la Lazio ha sbancato il Dall'Ara, trovando il terzo successo consecutivo in campionato contro il Bologna. Quella dei biancocelesti è stata una prova corale di alto livello, alla quale hanno dato un apporto fondamentale anche i giocatori subentrati dalla panchina, decisivi nelle azioni che hanno portato ai due gol di Taylor.
A entrare in campo con grande voglia è stato anche Matteo Cancellieri che, in più di un'occasione, è stato autore di giocate di grande classe. Sui propri profili social, la Serie A ha celebrato proprio una di queste, nella quale si vede l'esterno recuperare un pallone all'interno della propria area, per poi scappare via agli avversari grazie a un doppio dribbling. Di seguito il filmato.