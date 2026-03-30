Atalanta, per Hien si teme una lesione: a rischio per la Lazio?
L'Atalanta è in apprensione per le condizioni di Hien. Lo svedeze si è fermato durante la gara contro l'Ucraina per un problema muscolare, le sue condizioni sono risultate più serie del previsto e per questo ha dovuto lasciare in anticipo il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Bergamo dove si sottoporrà a accertamenti che aiuteranno a delineare il quadro clinico.
Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il guaio fisico sembra andare nella direzione di una lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. Palladino attende con ansia i referti medici che saranno indicativi anche per i tempi di recupero. Al momento, prosegue il quotidiano, non sarà sicuramente a disposizione per la sfida col Lecce in programma il lunedì di Pasquetta. Verrà valutato per i prossimi impegni tra cui la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio.
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