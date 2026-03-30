Lazio, Piscedda: "Venderei Zaccagni! Punterei su Isaksen, ma con un'offerta..."

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex calciatore della Lazio Massimo Piscedda ha parlato di alcuni singoli della rosa biancoceleste e del loro futuro. In particolare si è soffermato su Isaksen, Zaccagni e Nuno Tavares. Di seguito le sue parole.

"Se ti chiedono i calciatori più bravi, li devi vendere. Poi devi vedere con chi li sostituisci. Se vendi Isaksen per fare cassa e tenere Cancellieri, non rinforzi la squadra. Io venderei Zaccagni e terrei Isaksen, poi ne prenderei uno più giovane. Sarebbe una mossa buona per il futuro. Io ripartirei con Isaksen titolare l'anno prossimo, a meno che non arrivi un'offerta importante da 30 milioni. Tutti i giocatori sono vendibili, se te li pagano bene. Poi però bisogna avere il sostituto pronto".

"Tavares è fortissimo in fase offensiva ma lascia desiderare in fase difensiva. Se hai intenzione di fare una squadra con un terzino di spinta, con un centrocampista che copre, allora va bene. Se c'è bisogno di un giocatore più bloccato, allora Pedraza può andare bene, se è più ordinato".