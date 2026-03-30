Italia, parla Donadoni: "Mondiale? Vietato pensare di non farcela"

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© foto di Federico Serra

Il conto alla rovescia in vista della sfida tra Bosnia e Italia è iniziato. Alle 20.45 di martedì 31 marzo la Nazionale guidata da Gattuso scenderà in campo con il solo obiettivo di staccare il pass per il Mondiale.

Sul match ecco il pensiero dell’ex ct Donadoni ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1: “Credo si sia arrivato al punto di non ritorno. Se non c'è grande collaborazione diventa difficile, tra i club e ct ci deve essere unione d'intenti, altrimenti poi la Nazionale passa in secondo piano e questo complica tutto. Il materiale umano è questo e bisogna tirar fuori il massimo e questo riduce la forbice tra nazionali blasonate come l’Italia e quelle meno quotate sulla carta ma che ora ti rendono la vita difficile”.

Su Gattuso: "Se si tratta di trasmettere grinta, fiducia e determinazione, Rino è una certezza. Però Gattuso non è solo questo: ha anche capacità tecniche, è fuori discussione. La partita di domani non consente di fare calcoli. Si deve uscire dal campo con la coscienza di aver fatto il possibile. Siamo tutti fiduciosi, dobbiamo esserlo. Non deve passare per un solo istante per l'anticamera del cervello la possibilità di non farcela e poi vedremo come andrà".

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