Lazio, Gila va gestito: ha un problema al ginocchio, è da valutare. Il punto
31.03.2026 10:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
RASSEGNA STAMPA - Gestione Gila. Sarà valutato nei prossimi giorni, convive con un'infiammazione al tendine rotuleo di un ginocchio che contro il Bologna l'ha costretto a uscire nel primo tempo. Come riportato da Il Corriere dello Sport, l'obiettivo è averlo al top in Coppa Italia contro l'Atalanta a fine aprile.
Per questo sarà tenuto d'occhio nelle prossime tre partite. Per arrivare al 100% a Bergamo, però, ha bisogno di rigiocare. Si dividerà lo spazio con Provstgaard di fianco a Romagnoli. Sarri lo valuterà giorno dopo giorno per capire le sue condizioni e quando può partire dall'inizio. Un primo punto è già previsto prima del Parma.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.