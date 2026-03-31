Lazio, le condizioni di Motta: ecco come sta. E contro il Parma...
RASSEGNA STAMPA - Solo uno spavento, nulla di più. La notizia del rientro anticipato di Motta dal ritiro dell'Italia Under 21 aveva lanciato l'allarme in casa Lazio. La preoccupazione è già rientrata: nessun problema per il portiere, ora titolare in biancoceleste per l'infortunio di Provedel. Come riportato da Il Messaggero, il classe 2005 è tornato ad allenarsi alla ripresa sul campo.
Sarà quindi regolarmente tra i pali alla fine della sosta contro il Parma. Era tornato immediatamente per una contusione nella zona lombare accusata nelle ultime gare, la scelta del ct Baldini di puntare ancora su Palmisani tra i pali gli ha consentito di rimettere subito piede a Roma e di risparmiarsi un'altra gara in panchina. Ora è a Formello e lavora per il finale di stagione con la Lazio.