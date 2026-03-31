Lazio, Gigot ancora a parte: le ultime sulle condizioni del francese
31.03.2026 12:45 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Inizia a intravedere la luce alla fine del tunnel Samuel Gigot. Il difensore della Lazio ha vissuto una stagione complicatissima, senza di fatto mai essere a disposizione di Sarri già dall’estate per l’operazione alla caviglia che lo ha tenuto ai box oltre il previsto.
Come riporta l’edizione odierna de il Messaggero, però, il calvario potrebbe essere alla fine. Gigot, infatti, sembra aver ormai risolto i problemi e potrebbe presto tornare ad allenarsi in gruppo per strappare anche la convocazione nelle prossime settimane. Alla ripresa, intanto, centrale della Lazio ha svolto una seduta personalizzata.