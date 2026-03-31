Caso Napoli-Lukaku, il club prende posizione: "Valuteremo provvedimenti"
31.03.2026 14:15 di Christian Gugliotta
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Il caso Napoli - Lukaku non accenna a spegnersi. Nonostante un problema fisico, il centravanti è rimasto a curarsi in Belgio per restare vicino alla propria Nazionale, non presentandosi questa mattina a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Dura la presa di posizione del club azzurro che in una nota ufficiale ha comunicato quanto segue:
"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.