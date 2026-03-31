Salihamidzic: “Italia, aspetta a festeggiare. Per la Bosnia più di una partita”

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - “Nessuno ha dimenticato la vittoria di 30 anni fa, anzi sappiamo che può succedere ancora” racconta sulle colonne della Gazzetta dello Sport Hasan Salihamidzic, l’eroe di quel 5 novembre 1996 a Sarajevo nella gara tra Bosnia e Italia. Che, poi, guarda al presente: “Non so da quanti anni ci mancava una notte così speciale, per una nazione come la nostra è qualcosa di più di una singola partita”.

“In campo andrà una generazione di talenti, ma con due giocatori d’esperienza alla guida: Kolasinac e Dzeko, in Italia li conoscete bene. Siamo una squadra interessante, con un grande ct come Sergej Barbarez: io e lui abbiamo vissuto serate di questo tipo, in una decisiva per la qualificazione a Euro 2004 contro la Danimarca potevamo chiudere in vetta il girone, ma finì 1-1 e arrivammo quarti… Nessuno vuole rivivere quella delusione”.

“Zenica? Sarà pure uno stadio piccolo, a capienza ridotta, ma ci sarà un’atmosfera unica: non la dimenticherete. Il popolo sarà un giocatore in più, poi parlerà il campo: anche se qualcuno pensa il contrario, ci sarà qualità. Gli azzurri vivono un momento difficile, tutto il movimento è più debole rispetto a un tempo e non solo da quest’anno. Sono sicuro che l’Italia tornerà in cima, ma spero accada dopo questo playoff: per la nostra gente è troppo importante andare in America”.

“Il fatto che abbia qualche stella in meno delle precedenti, non significa che questa Italia non sia forte. Ho molto rispetto per tutti gli azzurri. L’esultanza? Se ne parla tantissimo a Sarajevo. Senza voler colpevolizzare nessuno, in una partita che si basa su pochissimi dettagli questo è un episodio che può aggiungere motivazioni ai nostri. Ripeto, la Bosnia è tosta e sarà accompagnata da una grande atmosfera allo stadio. Non è ancora il momento di festeggiare per l’Italia”.