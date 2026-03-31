Italia, senti Fiore: "Sono ottimista, possiamo farcela! Punto su Tonali e..."

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© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

RASSEGNA STAMPA - È il grande giorno di Bosnia - Italia. Gli azzurri si giocano la qualificazione del Mondiale a Zenica nella finale playoff, dopo aver battuto l'Irlanda del Nord in semifinale. Sulla gara si è espresso l'ex calciatore della Lazio (tra le altre) Stefano Fiore, intervistato dalla redazione de Il Corriere dello Sport. Di seguito le sue parole.

"Ho visto la gara degli azzurri contro l'Irlanda del Nord. Sono soddisfatto per il risultato e per l'atteggiamento della squadra. Ma dal punto di vista del gioco si poteva fare meglio. Anche se andava calcolato anche l'aspetto psicologico nel quale si è giocata la gara. È chiaro che per battere la Bosnia e andare al Mondiale servirà di più. Sono ottimista e penso che l'Italia ce la possa fare finalmente. Ma è chiaro che, a livello di gioco e di prestazione, non potrà bastare quanto visto a Bergamo con l'Irlanda del Nord".

"Ho visto che la squadra fosse frenata dalla tensione e dalla paura di ripetere quanto visto con Svezia e Macedonia del Nord. È sotto l'aspetto psicologico, lo posso anche capire. Io credo che in Bosnia le cose possano andare meglio. Per quello che riguarda l'aspetto motivazionale, Gattuso è un maestro e credo che la preparerà in modo identico a quanto fatto prima della sfida con l'Irlanda del Nord. Poi c'è l'aspetto tecnico: lì l'allenatore dovrà essere bravo a trovare il giusto modo di affrontare la Bosnia. Ma credo che stavolta sia fondamentale l'aspetto mentale".

"I singoli emergono sempre, ma in questo momento non vedo un giocatore che si elevi così tanto rispetto agli altri. Se ne dovessi scegliere uno direi Tonali, che in Premier League è cresciuto tanto e ha assunto un bel peso specifico. Ma non credo che sia uno di quelli che ti permettono di vincere da solo. Sarà fondamentale preparare la sfida e giocarla di squadra. In questo mi affido totalmente a Rino Gattuso: è il tecnico migliore per preparare gare in cui bisogna dare tutto e mantenere la concentrazione massima".