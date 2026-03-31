Lazio, Taylor vuole vincere: ora sogna la Coppa Italia e il Mondiale

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RASSEGNA STAMPA - Taylor si è preso la Lazio. La doppietta contro il Bologna è il culmine di una crescita immediata e impressionante. È diventato subito titolare dopo il suo arrivo dall'Ajax, complice anche la cessione di Guendouzi. Ora per Sarri è imprescindibile, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

È il giocatore perfetto per il modo di giocare del tecnico, rimasto sorpreso dalla facilità che l'olandese ha avuto nell'affermarsi nel campionato italiano. È un calciatore moderno, totale, bravo a interpretare perfettamente e con la stessa intensità le due fasi. E sotto porta si sta dimostrando determinante: in biancoceleste ha già segnato tre gol.

Adesso, attraverso le prestazioni con la maglia della Lazio, vuole realizzare due sogni: il primo è vincere la Coppa Italia, il secondo è andare al Mondiale con l'Olanda. Entrambi difficili, ma non impossibili. Uno è collegato all'altro: un trionfo nella Capitale gli farebbe avere più chance per convincere il ct Koeman a chiamarlo. Il finale di stagione sarà decisivo per i suoi obiettivi.