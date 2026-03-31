Lazio, l'aquila Flaminia in Molise per un motivo speciale - VD

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Una giornata speciale per l'aquila della Lazio Flaminia che, insieme al suo falconiere, Giacomo Garruto hanno fatto visita al centro "Io Sono Speciale" che accoglie ragazzi e ragazze con sindrome dell'autismo.

"Ci sono voli che non si fanno in stadio.



Ieri, in Molise, al centro "Io Sono Speciale", Flaminia ha incontrato ragazzi con sindrome dell'autismo.



Nessuna telecamera importante. Nessuna curva da impressionare. Solo occhi che si aprivano, sorrisi che esplodevano, mani che tremavano di emozione davanti a lei. In vent'anni di falconeria, ho imparato che le aquile sanno scegliere i momenti veri. E ieri era uno di quelli.



Grazie al centro "IO SONO SPECIALE" per averci accolto. E grazie a "Molise Biancoceleste" per aver reso possibile tutto questo — perché essere laziali significa anche questo.



Questi sono i voli che non dimentico!", queste le parole del falconiere biancoceleste.

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