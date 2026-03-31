Lazio, Buruk rifiuta il Tottenham: resterà al Galatasaray fino a giugno
31.03.2026 16:00 di Simone Locusta
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Nei giorni scorsi Tuttomercatoweb aveva riportato di un interesse da parte della Lazio per Okan Buruk, tecnico del Galatasaray con il contratto in scadenza nel 2026. Il club biancoceleste si guarda intorno: in estate si tireranno le somme, con il futuro di Sarri che resta incerto.
Il contratto in scadenza e le prestazioni alla guida del club turco lo hanno messo nel mirino di diversi club europei: tra questi c'è il Tottenham, alla ricerca del sostituto di Tudor. Secondo quanto riportato da TMW, Buruk avrebbe però rifiutato la corte del club londinese e così il Tottenham ha virato su De Zerbi.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.