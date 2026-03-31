Bielsa, altro che Lazio: "Ho sempre sognato di allenare..."
In casa Lazio il ricordo di Marcelo Bielsa non riguarda il campo, ma la strenua opposizione alle politiche di calciomercato della società biancoceleste. La sua avventura capitolina non è mai iniziata, il tecnico uruguaiano si aspettava che venissero fatti determinati acquisti prima di firmare il contratto con la Lazio, acquisti che non sono però mai arrivati spingendolo a fare un passo indietro.
BIELSA A TORINO - Oggi Bielsa è il commissario tecnico dell'Uruguay e in occasione di questa sosta per le Nazionali è tornato in Italia per un'amichevole contro l'Algeria a Torino, presso l'Allianz Stadium. Il c.t. nella conferenza stampa di presentazione della partita non ha parlato solo del match, ma anche della squadra padrona dell'impianto dove giocherà con il suo Uruguay, la Juve.
LE PAROLE DI BIELSA - Sul club bianconero Bielsa si è espresso ammettendo: "Parliamo di uno dei più grandi club del mondo, difficilmente un allenatore non ha desiderato almeno una volta in carriera di allenarla".