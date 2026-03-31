Lazio, Noslin e l’amuleto Parma: ora sfida Pedro per una maglia da titolare

RASSEGNA STAMPA - Sarà ballottaggio a sinistra in casa Lazio senza l’infortunato Zaccagni. Il capitano biancoceleste rischia concretamente di saltare anche il ritorno della seminale di Coppa Italia, a Sarri allora il compito forzato di scegliere chi tra Pedro e Noslin potrà sostituirlo. Il canario è favorito, soprattutto in gara secca, ma l’olandese scalpita ed è pronto a mettere in difficoltà il tecnico già dal prossimo weekend.

A prescindere da chi partirà titolare, infatti, sarà staffetta tra Pedro e Noslin. Come era accaduto già a partire dai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, quando lo spagnolo era stato costretto a uscire per infortunio e l’olandese aveva trovato poi il decisivo gol dell’1-1. Ancora a Bologna, prima della sosta, un nuovo ingresso positivo in attesa di una nuova chance da titolare con la Lazio, magari già contro l’amuleto Parma.

Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, infatti, proprio contro i ducali Noslin ha vissuto al Tardini forse una delle giornate più emozionanti con la maglia della Lazio dopo la tripletta al Napoli dello scorso anno. Il 13 dicembre scorso contro il Parma l’olandese mise infatti a segno lo splendido gol vittoria in nove contro undici. Quel gol è anche l’ultimo in campionato, mentre l’ultima da titolare risale alla sfida del 14 febbraio contro l’Atalanta. Da allora solo subentri, con Sarri determinato a sfruttare la velocità dell’ex Verona negli ultimi 20-25 minuti. L’assenza forzata di Zaccagni, però, riapre un ballottaggio con Pedro che Noslin è pronto a sfruttare.