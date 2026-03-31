Lazio, dubbio Basic per il Parma. Si allena ancora a parte, ma...
RASSEGNA STAMPA - Rebus Basic. Condizioni da chiarire: è fermo da quasi due mesi, l'ultima volta che si è visto in campo era l'8 febbraio, contro la Juventus a Torino. Ora, come riportato da Il Corriere dello Sport, sembra essere in ripresa. Il croato spera nella convocazione contro il Parma, l'obiettivo è rientrare gradualmente nelle gerarchie.
Ora sembra non sentire più i fastidi di prima, dovuti a una lesione a un tendine dell'adduttore. Alla ripresa a Formello si è allenato ancora a parte, ma nei prossimi giorni (probabilmente giovedì) dovrebbe rientrare in gruppo. Sabato all'Olimpico potrebbe andare in panchina: inquesto periodo il suo posto a centrocampo l'ha preso quasi sempre Dele-Bashiru, meno Belahyane. Il nigeriano potrebbe essere riproposto in coppia con Taylor, che ormai si è imposto a sinistra.