Calciomercato Lazio | Torna di moda Arnau Martinez: tutti i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda un nome di gennaio. È quello di Arnau Martinez del Girona, ancora nel mirino della Lazio. È un difensore multiruolo: fa il terzino destro, ma può giocare anche a sinistra, al centro e spostarsi più avanti a fare l'esterno. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste si era informata per lui già durante il mercato invernale.

È un classe 2003 in scadenza nel 2027 e ha una valutazione di 14 milioni di euro. A giugno però il suo prezzo si potrebbe ritrattare: non sarà facile comunque vincere la concorrenza con le altre big che lo tengono d'occhio. Resta un nome nella lista di Lotito e Fabiani per la difesa del futuro, praticamente da ricostruire nei prossimi mesi.

Gila, Romagnoli, Patric, Gigot, Lazzari e Pellegrini sono in scadenza nel 2027. Hysaj invece nel 2026 e andrà via a parametro zero a giugno. Gli unici 'blindati' sono Marusic, Tavares e Provstgaard. In estate arriverà Pedraza dal Villarreal, ma serve un altro innesto. Il capitano del Girona potrebbe essere l'identikit ideale. Sarà tra i più richiesti sul mercato, la Lazio dovrà anticipare tutti per farlo sbarcare nella Capitale.