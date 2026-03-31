Italia, i convocati di Gattuso per la Bosnia: c'è Cambiaso, out Scamacca
31.03.2026 09:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dalla finale playoff per i Mondiali contro la Bosnia, il commissario tecnico dell'Italia Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei calciatori convocati. Assenti Caprile, Coppola, Scalvini, Cambiaghi e Scamacca; presente invece Cambiaso. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Meret;
Difensori: Palestra, Dimarco, Spinazzola, Buongiorno, Calafiori, Gatti, Cambiaso, Bastoni, Mancini;
Centrocampisti: Locatelli, Tonali, Pisilli, Cristante, Frattesi, Barella;
Attaccanti: Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Esposito.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.