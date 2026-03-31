Lazio, l’ultimo ballo di Pedro: due mesi per l’addio e un grande sogno

RASSEGNA STAMPA - Viaggia verso la parola fine l’avventura di Pedro alla Lazio, almeno per quanto riguarda la veste da calciatore. Prima di scrivere l’ultima pagina, però, il canario è atteso dagli ultimi due mesi di stagione che lo vedranno almeno fino a fine aprile assoluto protagonista.

Come scrive l’edizione odierna de il Messaggero, infatti, l’infortunio di Zaccagni gli regalerà circa un mese da titolare sulla fascia sinistra. Il ballottaggio con Noslin è vivo e va considerato già per la partita con il Parma, ed è vero che il grande obiettivo rimane l’appuntamento in Coppa Italia del 22 aprile, ma Pedro rappresenta una assoluta garanzie per Sarri e finché starà bene partirà avanti nel ballottaggio per la maglia da titolare sulla sinistra dell’attacco della Lazio.

Sarri spera inoltre in un nuovo finale sulla falsariga di quello dello scorso anno, quando Pedro fu trascinatore della Lazio con le doppiette a Parma e Inter purtroppo vanificate dal ko con il Lecce all’ultima di campionato. Quando gli altri erano in riserva il canario è salito ha trovato nuova linfa, quella di un campione che sogna di chiudere togliendosi l’ultima grande soddisfazione della carriera.

Nella mente di Pedro c’è infatti stampato chiaramente l’obiettivo Coppa Italia, per chiudere vincendo almeno un trofeo anche in Italia dopo aver conquistato praticamente tutto tra Spagna e Inghilterra. Non semplice, ma Pedro proverà a trascinare i compagni verso l’ultima impresa della sua stupefacente carriera per un ultimo ballo di gloria, prima di appendere gli scarpini al chiodo (Tenerife permettendo) e andare incontro al primo giorno della sua nuova vita.