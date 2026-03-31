Calciomercato Lazio | Diogo Leite, la firma a zero è più vicina: i dettagli
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Diogo Leite si avvicina a piccoli passi alla Lazio. Già a gennaio c'era un accordo di massima, poi è saltato tutto per il suo infortunio e per il mancato addio di Romagnoli. Ora il suo trasferimento nella Capitale può diventare realtà. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i contatti tra le parti sono ripartiti nelle scorse settimane dopo che si erano interrotti in inverno.
Ora si aspetta il via per le firme: è in scadenza a giugno con l'Union Berlino, può arrivare a parametro zero. È reduce da uno stiramento, ma proprio nell'ultima partita contro il Bayern Monaco è tornato in panchina. Se tutto andrà per il verso giusto, il centrale portoghese classe '99 farà le visite e firmerà un contratto con la Lazio di quattro o cinque anni. Non resta che aspettare.