Lazio, Cataldi rientra parzialmente in gruppo. E contro il Parma...
31.03.2026 09:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Si rivede Cataldi. Alla ripresa in campo a Formello, il regista ha ripreso ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo, come riportato da Il Corriere dello Sport. Ora spera nella convocazione contro il Parma così come Basic, fermo però da quasi due mesi. Il numero 32 si era infortunato al polpaccio nella gara casalinga contro il Sassuolo.
È stato quindi costretto a saltare sia la sfida contro il Milan che quella contro il Bologna. Altre due vittorie in cui il suo posto davanti alla difesa l'ha preso Patric, che ha ben figurato in quel ruolo. Proprio le prestazioni dello spagnolo permettono a Sarri di non accelerare il rientro di Cataldi, che sabato all'Olimpico potrebbe andare in panchina e subentrare in corsa.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.