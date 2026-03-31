Bosnia - Italia, le probabili formazioni: Gattuso sceglie Retegui e Locatelli

31.03.2026 08:50 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Bosnia - Italia, le probabili formazioni: Gattuso sceglie Retegui e Locatelli
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L'ultimo atto prima del Mondiale. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, l'Italia si gioca la qualificazione in America nella finale dei playoff contro la Bosnia, che in semifinale ha superato il Galles ai rigori. Gattuso potrebbe riproporre praticamente lo stesso undici visto a Bergamo, con Donnarumma in porta e la linea difensiva composta da Mancini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo solo conferme per Barella, Locatelli e Tonali, così come sulle fasce per Politano a destra e Dimarco a sinistra. Un solo dubbio in attacco: Pio Esposito insidia Retegui per fare coppia con Kean. Ma l'ex Atalanta viaggia verso la conferma.

BOSNIA (3-5-1-1): Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct: Gattuso.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.