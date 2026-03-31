Lazio, Zaccagni è in miglioramento. E per l'Atalanta in Coppa Italia...
RASSEGNA STAMPA - Quadro in miglioramento, fa sapere la Lazio. È questo l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Mattia Zaccagni, che nelle scorse ore ha effettuato una nuova risonanza. Appare in crescita dopo il doppio stiramento rimediato contro il Milan: i tempi di recupero erano di circa quaranta giorni, inizialmente il rientro nella semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta sembrava impossibile.
Ora però, come riportato da Il Corriere dello Sport, sembra esserci qualche piccola speranza, seppur davvero molto bassa. Il capitano biancoceleste, comunque, non ha intenzione di mollare. Sta continuando a lavorare, farà un tentativo per tornare a Bergamo. Negli ultimi giorni ha seguito proprio lì la Nazionale italiana di Gattuso, il ct l'avrebbe convocato se non si fosse fermato per l'infortunio. Ora nel mirino c'è solo la Lazio.