Lazio | Zaccagni, niente Bosnia - Italia. Ma ha chiamato Gattuso
31.03.2026 11:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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RASSEGNA STAMPA - Vicino da lontano. Mattia Zaccagni non potrà essere in Bosnia, ma farà comunque sentire tutto il suo supporto alla Nazionale. L'Italia si gioca il Mondiale a Zenica, l'ultimo atto dei playoff. Come riportato da Tuttosport, il capitano della Lazio non è potuto partire con gli azzurri, in serata ha svolto una risonanza per l'infortunio rimediato contro il Milan.
La chiamata al ct Gattuso, però, è arrivata lo stesso: l'esterno ha fatto sentire la sua vicinanza al tecnico e alla squadra. Con il resto del gruppo, comunque, ci saranno Vicario e Di Lorenzo, come già successo a Bergamo contro l'Irlanda del Nord in semifinale. Segnale chiaro che tutti gli azzurri sono uniti, anche chi non può giocare.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.