"Lotito vattene", migliaia di schede annullate al referendum: cos'è successo

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RASSEGNA STAMPA - Un passo indietro sul referendum. L'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano è tornata sui voti della scorsa settimana, dove alla fine il 'No' ha avuto la meglio sul 'Sì', facendo un punto sul momento che sta vivendo il partito di Forza Italia. Come raccontato dal giornale, infatti, gli osservatori forzisti addetti ai seggi nel Lazio hanno segnalato migliaia di schede annullate.

Il motivo? Invece che fare una X tra le due opzioni, in tantissimi hanno scritto "Lotito vattene". Si tratta di tifosi della Lazio, in contestazione contro la società e contro la gestione del presidente Lotito. Nei giorni scorsi, attraverso diversi striscioni e manifesti apparsi in giro per Roma, il popolo biancoceleste aveva annunciato il 'boicottaggio' al 'Sì' e al partito del patron. Così è stato.