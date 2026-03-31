Pedro, dopo il Barcellona c'è la Lazio: possibile sorpasso sul Chelsea al fotofinish
RASSEGNA STAMPA - Barcellona, Chelsea e Lazio. Più una breve parentesi di una stagione sull’altra sponda del Tevere. Non c’è spazio per altro nella carriera di Pedro, al netto di un possibile e tutto da verificare passaggio finale a casa, al Tenerife.
Proprio la maglia della Lazio, riporta oggi il Messaggero, potrebbe diventare però la seconda più vestita nella carriera di Pedro. In cima, inarrivabile, il Barcellona con 321 presenze tra tutte le competizioni. Al secondo posto c’è al momento il Chelsea, con 206 presenze.
La Lazio però è lì, in corsia di sorpasso, e potrebbe diventare la seconda squadra per presenze della carriera di Pedro. Il canario è infatti arrivato contro il Bologna a quota 200 gettoni con l’aquila sul petto. E con otto gare ancora da giocare in campionato più almeno una in Coppa Italia potrebbe arrivare il sorpasso sul Chelsea al fotofinish per legare ancor di più lo spagnolo alla storia biancoceleste