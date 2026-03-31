Lazio, Nesta verso la Premier? De Zerbi lo vuole con sé al Tottenham
RASSEGNA STAMPA - Roberto De Zerbi è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex OM è il profilo scelto dagli Spurs per sostituire Igor Tudor. Nelle prossime ore Roberto De Zerbi e il Tottenham completeranno insieme l'iter di strutturazione dello staff tecnico dell'ex OM, per stringersi la mano e dare inizio ad un matrimonio.
Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, De Zerbi vorrebbe apportare qualche cambiamento nel suo staff rispetto al periodo in Francia. Per il ruolo di assistente, De Zerbi starebbe cercando di strappare il sì di Alessandro Nesta: l'ex difensore della Lazio è fermo dal termine della scorsa stagione, quando allenava il Monza.
Nesta, però, vorrebbe dare priorità ad altre possibilità. Lui preferirebbe un ruolo da allenatore, non da assistente, non è comunque da escludere che la chiamata di De Zerbi lo convincerà a rimandare l'appuntamento con una nuova esperienza in panchina per provare l'emozione della Premier League.