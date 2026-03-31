Italia, Rambaudi: "Siamo superiori alla Bosnia. Stasera molto dipenderà..."
Roberto Rambaudi, ex calciatore della Lazio, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida di questa sera tra Bosnia e Italia, decisiva per decretare chi andrà al prossimo Mondiale. Di seguito le sue parole.
"Stasera molto dipenderà dalla gestione della gara a livello emotivo. Dovrai essere libero di testa, non aver paura, e metterli in difficoltà senza perdere i duelli individuali, senza portarli nell’area di rigore; devi tenerli alti. Dzeko non attaccherà la profondità, farà il regista avanzato, sarà lui che smisterà e bisognerà essere bravi su di lui con le letture".
"Poi è chiaro c’è bisogno di far vedere le nostre qualità, perché siamo superiori. Credo diventeranno importanti gli uno contro 1 sugli esterni per creare superiorità".