Bosnia - Italia, non ci sarà la goal-line techonology: deciderà il Var

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Cresce la tensione in vista della gara di questa sera tra Bosnia e Italia, che deciderà chi staccherà il biglietto per Messico, Canada e Stati Uniti d'America. Dopo il meeting che i dirigenti delle due nazionali hanno avuto stamani con la UEFA sono stati diffusi numeri e informazioni ufficiali sul match di stasera al Bilino Polje di Zenica. Prima di tutto la capienza dell'impianto che, complice la riduzione del 20% dopo i fatti di Bosnia-Romania dello scorso novembre, è stata limitata a 9.500 spettatori.

Nello stadio di Zeinica non ci sarà la tecnologia del gol-non gol. In caso di dubbio sulla palla entrata o no, ci sarà il controllo del VAR. La goal-line technology funziona tramite sensori o telecamere che inviano immediatamente un segnale all’orologio dell’arbitro, che vibra in caso di gol: non è obbligatoria e lo stadio di Zenica semplicemente non è dotato.