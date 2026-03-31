Nazionali | Polonia Under 19 ko contro la Serbia: Przyborek ancora titolare
31.03.2026 18:55 di Christian Gugliotta
Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, la Polonia Under-19 di Adrian Przyborek va ancora ko contro la Serbia. La sfida, terminata 1-0 grazie alla rete di Cvetkovic, ha visto il classe 2007 della Lazio partire titolare e restare in campo fino al 60', quando è stato sostituito da Szczepaniak. Con questo risultato, la selezione biancorossa resta a zero punti, ultima nel proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.