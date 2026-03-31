Italia, Meret carica: "Siamo pronti. Bosnia? È ostica, non sarà facile..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dell’Italia Alex Meret ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match contro la Bosnia valido per la finale playoff per accedere ai Mondiali 2026.

E' il momento di sciogliere la tensione sul campo.

"Sicuramente, è arrivato il momento. Siamo pronti, sappiamo che non sarà facile perché la Bosnia è ostica. Partita difficile, ma siamo pronti e vogliamo portare a casa questo risultato che è importantissimo".

Ogni secondo decisivo?

"Sarà decisivo tutto quanto, l'atteggiamento, al voglia di proporre il nostro gioco e l'attenzione ai particolari. Dobbiamo partire subito forte e portare subito dalla nostra il risultato".

Che clima c'è tra di voi?

"C'è l'attenzione giusta e la voglia di aiutarsi. Siamo tutti uniti per questo obiettivo e penso che ci sia l'atmosfera giusta".