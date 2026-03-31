Lazio, Melli: "Impossibile andare avanti con lo stadio vuoto"
Ai microfoni di Radio Radio Franco Melli è tornato a dire la sua in merito alla protesta dei tifosi della Lazio che, dopo essere tornati in occasione della gara contro il Milan, diserteranno ancora lo stadio in vista della gara contro il Parma in programma sabato 4 aprile alle 20.45.
"Fatti salvi i pensieri dei tifosi, liberi di pensare e di agire come credono le pieno rispetto della loro libertà non si può andare avanti con lo stadio vuoto. La situazione oggettiva non è tale da meritare questo sfascio, credo bisognerebbe trovare una soluzione intermedia altrimenti allo sfascio ci si arriva”.
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