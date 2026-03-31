Lazio, Veron saluta Maldini e ricorda il padre: "È un grandissimo"
31.03.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nel suo ritorno a Formello, Juan Sebastian Veron ha incontrato anche Daniel Maldini. Quando giocava in Italia, l'ex centrocampista della Lazio ha spesso sfidato il padre dell'attuale centravanti biancoceleste, ovvero Paolo, in passato difensore del Milan. Proprio questo, come si vede nel video pubblicato dalla società, al figlio ha detto: “Grandissimo tuo padre. Ho pure la maglia”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.