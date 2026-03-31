Lazio, il Senegal vince contro il Gambia ma Dia resta ancora a secco
31.03.2026 23:21 di Mauro Rossi
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Vince e convince il Senegal di Boulaye Dia nella seconda gara di questa sosta per le nazionali. La nazionale che, almeno sul campo, ha vinto la Coppa d’Africa ha infatti superato 3-1 il Gambia allo Stade Ma Abdoulaye Wade grazie alle reti di Seck, Maye e Camara a fronte del gol del momentaneo 2-1 di Colley.
Non è stata però altrettanto felice la serata dell’attaccante della Lazio, rimasto per tutti i novanta minuti ad assistere dalla panchina. Per Dia, allora, questa sosta per le nazionali si chiude con i 23 minuti più recupero giocati nella prima sfida, vinta a Parigi contro il Perù. Ora il rientro a Formello per preparare la gara con il Parma in cui il senegalese sarà chiamato alla staffetta con Maldini.