Gravina: "Dimissioni? Mi rimetto al Consiglio Federale. Gattuso? Gli ho chiesto..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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In conferenza stampa al termine di Bosnia-Italia, il presidente Gabriele Gravina ha parlato della sconfitta della Nazionale, che non parteciperà al prossimo Mondiale, ma anche del futuro di Gattuso e del proprio, anche in virtù dell'ipotesi dimissioni, di cui si sta parlando sempre di più negli ultimi minuti. Ecco allora le sue parole:

“Stato d’animo evidente. Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno avuto una crescita incredibile. Molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera degli ultimi mesi".

"Devo fare i complimenti a Gattuso, è un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere alla guida tecnica di questi ragazzi. La partita l’avete vista tutti, c’è poco da commentare. Il mister li ha definiti eroici, hanno dato tutto quel che potevano dare. Per quanto mi riguarda, per me la parte tecnica è da salvaguardare al 100%".

"Per quanto riguarda la parte politica, ci sono senz’altro delle valutazioni da fare. Ho già detto al mio staff di convocare il Consiglio Federale per la settimana prossima. C’è un esercizio di dimissioni a piè sospinto, a cui sono anche abbastanza abituato. Le valutazioni, però, spettano di diritto, anche per rispetto di quanto previsto nelle norme, dal Consiglio Federale”.

"Arbitri? Ci sono alcune scelte che hanno lasciato della perplessità. Alcuni episodi meritavano maggiori approfondimenti. Però non mi va di parlare degli arbitri. Qui c'è un mondo che va ridisegnato, con lucidità, senza lasciarsi prendere da momenti di sconforto, che sono profondi".

"Come ho detto, la prossima settimana faremo delle riflessioni importanti. Si pensa che la FIGC possa decidere e scegliere come costituire una squadra, noi facciamo sintesi tra tutto quello che viene messo a disposizione nel nostro campionato. Faremo una riflessione ampia, e poi da quella riflessione ognuno trarrà le proprie conseguenze".