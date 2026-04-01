Italia, Spinazzola a Sky: "È un incubo. Ripartire da Gattuso? Ho visto..."

01.04.2026 00:10 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Italia, Spinazzola a Sky: "È un incubo. Ripartire da Gattuso? Ho visto..."
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Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo l'eliminazione della Nazionale per opera della Bosnia: "È un incubo, è proprio vero. Da 9 anni sono in Nazionale e ancora non ho fatto un Mondiale, è brutto per tutti, anche per noi, per il gruppo che siamo stati. Anche oggi in 10... Potevamo fare molto meglio, è un dispiacere enorme".

In che senso potevate fare di più? Anche in 10?
"Il calcio va avanti a episodi, noi ne abbiamo avuti 3 per fare gol, ma adesso è inutile parlare. Il dispiacere è enorme, mi dispiacere vedere i ragazzi che piangevano, mi auguro che finisca ora la maledizione e che possano fare altri Mondiali".

Ripartirebbe da Gattuso o va rinnovato tutto?
"Il mister è stata una sorpresa incredibile, ho visto tutto quello che deve avere un ct, non penso che si debba cambiare".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.