Bosnia - Italia, le formazioni ufficiali: Locatelli c'è, e in attacco...
31.03.2026 19:20 di Andrea Castellano
© foto di www.imagephotoagency.it
Playoff Qual. Mondiali 2026 | Finale
Bosnia - Italia
Martedì 31 marzo 2026, ore 20:45
Stadio Bilino Polje, Zenica
FORMAZIONI UFFICIALI
BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Gigovic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. A disp.: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Tahirovic, Gigovic, Hadziametovic, Burnic, Alajbegovic, Bazdar, Tabakovic. Ct: Barbarez.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean. A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Gatti, Palestra, Cambiaso, Spinazzola, Cristante, Frattesi, Pisilli, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Gattuso.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023.