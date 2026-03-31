Nazionali | Pari tra Nigeria e Giordania: solo panchina per Dele-Bashiru
31.03.2026 21:25 di Christian Gugliotta
La Nigeria non va oltre il pari nell’amichevole contro la Giordania e chiude da imbattuta la sosta nazionali. Dopo essere andate sotto a causa del gol di Tamari, le Super Eagles ribaltano il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Simon e Fernandez. Nella ripresa, Al Aldahod pareggia i conti per la nazionale mediorientale, fissando il risultato sul 2-2 finale. Nemmeno un minuto per Dele-Bashiru che, dopo essere subentrato contro l’Iran, ha assistito al match dalla panchina.
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.