Nazionali | Rimonta serba contro l'Arabia Saudita: Ratkov rimane in panchina
31.03.2026 19:52 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Continunao le amichevoli e nel pomeriggio a Bačka Topola si è giocata Serbia-Arabia Saudita. La squadra di Paunovic, dopo la batosta subita nei giorni scorsi contro la Spagna, ha visto imporsi per 2-1. Sono andati in rete Pavlovic e Mitrovic per la Serbia, mentre Al Hamdan per l'Arabia. Tra i convocati, oltre all'ex biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic rimasto in campo per 82 minuti, c'era anche Petar Ratkov: l'attaccante, però, è rimasto 90 minuti in panchina.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.