Nazionali | Rimonta serba contro l'Arabia Saudita: Ratkov rimane in panchina

31.03.2026 19:52 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Nazionali | Rimonta serba contro l'Arabia Saudita: Ratkov rimane in panchina

Continunao le amichevoli e nel pomeriggio a Bačka Topola si è giocata Serbia-Arabia Saudita. La squadra di Paunovic, dopo la batosta subita nei giorni scorsi contro la Spagna, ha visto imporsi per 2-1. Sono andati in rete Pavlovic e Mitrovic per la Serbia, mentre Al Hamdan per l'Arabia. Tra i convocati, oltre all'ex biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic rimasto in campo per 82 minuti, c'era anche Petar Ratkov: l'attaccante, però, è rimasto 90 minuti in panchina.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.