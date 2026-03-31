Lazio, Provedel prosegue il suo recupero: "Piano piano..."
31.03.2026 21:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Stagione finita per Provedel, che comunque è a Formello e continua a lavorare in palestra. Il portiere della Lazio si è operato alla spalla ormai diverse settimane fa: tornerà il prossimo anno una volta pienamente recuperato. Nel centro sportivo di Formello ha avuto modo di conoscere Juan Sebastian Veron, che ha fatto visita al suo vecchio club. “Stai meglio?”, gli ha chiesto l'argentino. “Sì dai, piano piano”, ha rivelato l'ex Spezia che sta continuando il suo percorso di riabilitazione.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.