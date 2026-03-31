Lazio, Rocchi: "Il rapporto con i tifosi era ottimo. C'è stata subito empatia"
31.03.2026 22:15 di Christian Gugliotta
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nell'intervista concessa al podcast "Centrocampo" su Youtube, l'ex attaccante della Lazio Tommaso Rocchi si è soffermato anche sul rapporto avuto con i tifosi biancocelesti durante la sua lunga permanenza nella Capitale. Queste le sue dichiarazioni:
"Il rapporto con i tifosi? Era ottimo. Si è creato dal primo giorno, perché quando sono arrivato subito si è creata una forte empatia, dovuta a quello che dimostravo in campo e a ciò che loro percepivano nel vedermi giocare. Il rapporto con i tifosi è sempre stato bello e importante, anche con la Curva e con i capi. C’era la condivisione di quello che si faceva sul campo, tant’è che negli anni sono andato in alcuni club per fare le foto con la gente. Lo faccio volentieri e sono molto contento”.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.