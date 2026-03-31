Lazio, Rocchi: "Il rapporto con i tifosi era ottimo. C'è stata subito empatia"

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Nell'intervista concessa al podcast "Centrocampo" su Youtube, l'ex attaccante della Lazio Tommaso Rocchi si è soffermato anche sul rapporto avuto con i tifosi biancocelesti durante la sua lunga permanenza nella Capitale. Queste le sue dichiarazioni:

"Il rapporto con i tifosi? Era ottimo. Si è creato dal primo giorno, perché quando sono arrivato subito si è creata una forte empatia, dovuta a quello che dimostravo in campo e a ciò che loro percepivano nel vedermi giocare. Il rapporto con i tifosi è sempre stato bello e importante, anche con la Curva e con i capi. C’era la condivisione di quello che si faceva sul campo, tant’è che negli anni sono andato in alcuni club per fare le foto con la gente. Lo faccio volentieri e sono molto contento”.