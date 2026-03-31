RIVIVI LA DIRETTA - Bosnia - Italia 5-2 (d.c.r.): gli azzurri sono fuori dai Mondiali

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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Playoff Qual. Mondiali 2026 | Finale

Martedì 31 marzo 2026, ore 20:45

Stadio Bilino Polje, Zenica

BOSNIA - ITALIA 5-2 (d.c.r.): (15' Kean, 79' Tabakovic)

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Memic (70' Burnic), Katic, Muharemovic, Kolasinac (46' Alajbegovic); Dedic, Sunjic (46' Tahirovic), Basic (70' Tabakovic), Bajraktarevic; Demirovic (115' Hadziametovic), Dzeko. A disp.: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Radeljic, Gigovic, Bazdar,. Ct: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (46' Palestra), Tonali, Locatelli (70' Cristante), Barella (85' Frattesi), Dimarco (90' Spinazzola); Retegui (43' Gatti), Kean (70' Pio Esposito). A disp.: Carnesecchi, Meret, Buongiorno, Cambiaso, Pisilli, Raspadori. Ct: Gattuso.

Arbitro: Clement Turpin (FRA); Assistenti: Danos (FRA) - Pages (FRA); IV Uomo: Sánchez (ESP); VAR: Brisard (FRA); AVAR: Delajod (FRA).

NOTE

Ammoniti: Tahirovic (BIH), Donnarumma (ITA), Muharemovic (BIH), Katic (BIH), Frattesi (ITA)

Espulsi: Bastoni (ITA)

Recupero: 3' ; 3' ; 2' ; 1'

RIGORI

4° - Bajraktarevic: GOL!

3° - Cristante: traversa!

3° - Alajbegovic: GOL!

2° - Tonali: GOL!

2° - Tabakovic: GOL!

1° - Pio Esposito: fuori!

1° - Tahirovic: GOL!

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

120'+1 - Finisce qui. Si va ai calci di rigore.

120'+1 - Giallo per Frattesi, fallo su Dzeko.

120' - Un minuto di recupero.

119' - Brivido per l'Italia: Tahirovic calcia dal limite dell'area, la palla finisce fuori di pochissimo.

118' - Salva Mancini sul primo palo e mette la palla in angolo.

115' - Cambio per la Bosnia: dentro Hadziametovic e fuori Demirovic.

114' - Fallo duro di Katic su Tonali. Ammonito il giocatore della Bosnia.

112' - Tiro debole di Alajbegovic che finisce tra le mani di Donnarumma.

110' - Colpito due Frattesi, che resta a terra.

107' - Occasione per Esposito sul filrante di Spinazzola. Il suo tiro però viene deviato da Muharemovic in calcio d'angolo.

106' - Demirovic prova la rovesciata, palla fuori.

105' - Inizia il secondo tempo supplementare.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

105'+2 - Finisce il primo tempo supplementare. Si resta sull'1-1.

105'+1 - Parata pazzesca di Vasilj sul colpo di testa di Pio Esposito.

105' - Due minuti di recupero.

102' - Fallo di Muharemovic da dietro su Palestra lanciato in campo aperto. Punizione al limite dell'area per gli azzurri e giallo per il centrale della Bosnia. Proteste dell'Italia per un possibile cartellino rosso, ma l'arbitro Turpin conferma la sua decisione.

99' - Scintille in campo tra Bajraktarevic e il ct dell'Italia Gattuso. Turpin richiama tutti all'ordine.

98' - Cross di Muharemovic verso il secondo palo: palla sul fondo.

95' - Vasilj esce e blocca il lungo cross in area.

90' - Inizia il primo tempo supplementare. Per l'Italia esce Dimarco ed entra Spinazzola.

SECONDO TEMPO

90'+3 - Finiscono i tempi regolamentari: è 1-1. Si va ai supplementari.

90' - Tre minuti di recupero.

87' - Salva ancora Donnarumma su Demirovic. Parata impressionante del portiere azzurro.

85' - Altro cambio per l'Italia: fuori Barella e dentro Frattesi.

83' - Si fa ancora avanti la Bosnia: calcia Dedic da lontano, palla fuori.

81' - Ammonito Donnarumma per proteste.

79' - Pareggio della Bosnia, ha segnato Tabakovic. Dopo la prima parata miracolosa di Donnarumma, la palla resta sulla linea e il centravanti bosniaco mette in rete. È 1-1.

77' - Ancora una chance per gli azzurri, questa volta è Dimarco che sbaglia e calcia a lato da ottima posizione.

73' - Altra occasione pazzesca per l'Italia: Pio Esposito spara alto da fuori area.

72' - Paratona di Donnarumma che toglie dall'angolino il tiro di Tahirovic.

70' - Due cambi per l'Italia: Cristante e Pio Esposito entrano al posto di Locatelli e Kean. Anche Barbarez effettua due sostituzioni, con Burnic e Tabakovic per Memic e Basic.

66' - Netto fallo in attacco di Dzeko su Gatti: Turpin fischia e ferma il gioco.

65' - Ci prova da lontanissimo Muharemovic: palla alta di molto.

60' - Che occasione per l'Italia! Kean intercetta la palla, parte in campo aperto e spara alto il tiro a tu per tu con Vasilj.

54' - Giallo per Tahirovic, che ferma la ripartenza di Tonali.

51' - Spinge forte la Bosnia: tanti cross e un tiro di Alajbegovic, parato da Donnarumma.

46' - Inizia il secondo tempo. Due cambi per la Bosnia: dentro Tahirovic e Alajbegovic, fuori Sunjic e Kolasinac. Un'altra sostituzione anche per l'Italia: entra Palestra al posto di Politano.

PRIMO TEMPO

45'+3 - Finisce il primo tempo. Italia in vantaggio ma in dieci uomini.

45'+1 - Altro brivido per l'Italia: il colpo di testa di Memic finisce di poco fuori.

45' - Tre minuti di recupero.

43' - Primo cambio per l'Italia: entra Gatti, esce Retegui.

41' - Rosso per Bastoni. Il difensore dell'Italia ha atterrato da dietro Memic, lanciato da solo in contropiede dopo il recupero di palla da parte della Bosnia sul rilancio di Donnarumma. Nessun dubbio per l'arbitro Turpin che ha espulso il centrale: azzurri ora in dieci uomini.

38' - Occasione incredibile per la Bosnia: il colpo di testa di Demirovic finisce di poco a lato. L'Italia rischia.

33' - Dribbling di Barella, fallo di Basic che lo atterra.

28' - Si fa avanti ancora la Bosnia, questa volta con Demirovic. Il suo tiro però finisce alto sopra la traversa.

25' - Prova ad accendersi anche Retegui, che calcia da fuori area. Conclusione troppo debole, para Vasilj.

24' - Brivido per l'Italia: Katic colpisce da solo di testa in area di rigore. Il tiro però è troppo debole e finisce facilmente tra le braccia di Donnarumma.

23' - Ci prova anche Dedic: Locatelli devia in angolo.

21' - Ottimo inserimento in area di Mancini che crossa in mezzo. Ma nessun giocatore dell'Italia attacca lo spazio e la palla finisce sull'esterno.

19' - Ora spinge la Bosnia: calcia Basic da fuori, risponde presente Donnarumma.

17' - Ci prova Dzeko da fuori: palla lata.

15' - GOOOOOOLLLL DELL'ITALIAAA!!!! Ha segnato Kean! Barella intercetta il passaggio sbagliato di Vasilj e serve il centravanti azzurro, che di prima mette il pallone all'incrocio. È 0-1!

11' - Gioco fermo: resta a terra Katic, l'arbitro Turpin va a sincerarsi delle sue condizioni e si riprende.

6' - Calcia Demirovic, blocca centralmente Donnarumma.

3' - Brivido per l'Italia: Calafiori spazza in area colpendo Locatelli, che rischia l'autogol.

1' - Inizia il match a Zenica!

Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it da Andrea Castellano e benvenuti alla diretta scritta di Bosnia - Italia, gara valida per la finale dei playoff per i Mondiali 2026. A Zenica gli azzurri si giocano la qualificazione: chi vince volerà in America quest’estate.