Isaksen e la Danimarca dicono addio al Mondiale: passa la Repubblica Ceca
Non ci sarà la Danimarca di Isaksen al Mondiale del 2026. Dopo la bella vittoria sulla Macedonia del Nord la nazionale danese cade in finale contro la Repubblica Ceca che vince ai calci di rigore. Dopo la parità nei 90 minuti data dai gol di Sulc e Andersen, la Repubblica Ceca trova il gol ai supplementari con Krejčí che fissa il punteggio sul 2-1 ma, quando tutto sembrava perfetto, ecco il 2-2 della Danimarca con Høgh. Ai rigori decisivi gli errori di Hojlund, Dreyer e Jensen.
Una prestazione sicuramente diversa rispetto alla precedente quella di Isaksen che non riesce a trovare la via del gol e rimane in campo per 87' prima di essere sostituito da Dreyer.
Un sogno che si spezza per il calciatore della Lazio che, nella precedente gara contro la Macedonia del Nord, aveva siglato una bellissima doppietta.
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