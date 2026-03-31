Da Taty a Mandas, gli incassi Lazio a gennaio: i dati della semestrale
Quanto ha incassato la Lazio dalle cessioni arrivate durante il mercato di gennaio? Lo svela la relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025 pubblicata dal club biancoceleste.
Come si legge, “sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori a titolo definitivo per un valore, al netto di oneri accessori, di Euro 54,70 milioni più premi per Euro 1,95 milioni, con una plusvalenza di Euro 31,38 milioni, un risparmio di retribuzioni fisse di Euro 4,73 milioni, un incentivo all'esodo di Euro 0,15 milioni ed una svalutazione dei diritti di Euro 0,29 milioni”.
Per quanto riguarda invece Mandas, partito in prestito, la semestrale svela: “sono stati ceduti i diritti alle prestazioni sportive di un giocatore a titolo temporaneo per un valore di Euro 2,5 milioni con diritto di riscatto a Euro 18,50 milioni, con un risparmio di retribuzione fissa di Euro 0,94 milioni”.