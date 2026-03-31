Italia, niente azzurro contro la Bosnia: in campo con la maglia away - FOTO
31.03.2026 19:10 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Poco più di un’ora alla discesa in campo di Bonsia e Italia che, alle 20.45, si sfideranno per un posto ai Mondiali del 2026. La Nazionale guidata da Gattuso non indosserà la classica divisa azzurra ma scenderà in campo con la maglia da trasferta bianca.
Il kit away è disegnato con un motivo all-over azzurro e bianco, le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro, e sul collo è apposto il monogramma "Italia", ispirato a un ricamo personalizzato.
🇮🇹#BosniaItalia#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/sqBEoPGYOX— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 31, 2026
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autore
Jessica Reatini
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