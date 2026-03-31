Lazio, Sarri abbraccia Veron: "Se te la senti ti faccio giocare!"
31.03.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Un incontro bellissimo quello tra Maurizio Sarri e Juan Sebastian Veron. L'ex centrocampista ha fatto visita al centro sportivo di Formello dove ha salutato vecchi amici tra preparatori, magazzinieri e membri della società e tutta la squadra, compreso l'allenatore della Lazio. Come testimoniato dal video pubblicato dalla società, appena l'ha visto il tecnico ha pensato subito alla prossima partita di contro il Parma: “Sei sano, se te la senti ti faccio giocare… (ride, ndr.)”, gli ha detto. E l'argentino ha risposto: “Io me la sento!”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.