Lazio, Sarri abbraccia Veron: "Se te la senti ti faccio giocare!"

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Un incontro bellissimo quello tra Maurizio Sarri e Juan Sebastian Veron. L'ex centrocampista ha fatto visita al centro sportivo di Formello dove ha salutato vecchi amici tra preparatori, magazzinieri e membri della società e tutta la squadra, compreso l'allenatore della Lazio. Come testimoniato dal video pubblicato dalla società, appena l'ha visto il tecnico ha pensato subito alla prossima partita di contro il Parma: “Sei sano, se te la senti ti faccio giocare… (ride, ndr.)”, gli ha detto. E l'argentino ha risposto: “Io me la sento!”.