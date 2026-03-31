Lazio, Cardone spiega: "Il tifoso vuole sognare. Zaccagni? Gli esami..."

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Intervenuto questa mattina nel consueto collegamento ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha espresso la sua opinione in merito alla protesta dei tifosi laziali e sulla partita tra Bosnia e Italia. Inoltre, ha spiegato la situazione di Zaccagni: c'è più ottimismo per il rientro del capitano della Lazio. Di seguito le sue parole.

"Ormai, anche se la società facesse una scelta buona, il tifoso non l’apprezzerebbe. E credo sia legittima, dopo oltre 20 anni, la voglia del tifoso di crescere e sognare; perché quando parliamo di tifo, parliamo di amore, passione. Quindi ci sta il malessere del tifoso laziale. In passato i risultati mitigavano il malessere del tifoso verso questa gestione, oggi non basterebbero neanche i risultati".

"Gli esami molto attesi di Zaccagni, che ha fatto una nuova risonanza, hanno definito un quadro migliore; da ieri c’è meno pessimismo".

"Bosnia-Italia? L’Italia ha sempre basato le sue vittorie sulla difesa, sui difensori in modo particolare, e Gattuso è preoccupato per questo. Abbiamo una batteria di difensori non all’altezza della storia azzurra. Abbiamo aspettato tutti l’esplosione di Buongiorno ma è ancora in panchina, magari anche per i problemi legati alla pubalgia".